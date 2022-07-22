澎湃新聞報導，大陸人力資源和社會保障部22日舉行第二季新聞發布會，就業促進司長張瑩說明，上半年人力資源和社會保障工作進展。一是城鎮新增就業完成與時序進度基本一致，新增城鎮就業654萬人，完成全年目標任務的59％，符合時序進度。二是城鎮調查失業率階段性走高後出現下降；第一季全大陸城鎮調查失業率均值為5.5％，處於較低水準。三是市場職缺需求大於求職人員。四是城鄉困難人員就業穩中有增。

張瑩表示，一從各地情況看，28個省分和新疆生產建設兵團任務完成快於時序進度，但受局部疫情影響，3個省分進度偏慢。

二在4月分失業率為6.1％，受疫情影響走高，5、6月分連續回落，分別為5.9％、5.5％。分省看，多數省分城鎮調查失業率走勢與全國一致。分年齡段看，25-59歲人口調查失業率處於整體失業水準，但16-24歲人口調查失業率有所上升。

三在上半年，公共就業服務機構和市場機構求人倍率均在1以上。其中，二季度100個城市公共就業服務機構求人倍率1.37，同比減少0.21，環比減少0.2。在100個城市中，93個城市公共就業服務機構求人倍率保持在1以上。

四在6月末，脫貧人口務工規模3223萬人，同比增加160萬人，25個中西部省分均已完成目標任務。1-6月，就業困難人員就業85萬人，同比持平。此外，上半年農村勞動力外出務工規模保持基本穩定，失業人員實現再就業250萬人。

張瑩表示，從走勢看，隨著穩經濟一攬子政策措施加快落地，疫情防控和經濟社會發展高效統籌，各方面圍繞就業同向發力，就業局勢有望繼續回暖。與此同時，國際形勢依然複雜嚴峻，大陸國內經濟恢復仍然面臨挑戰，就業總量壓力依然存在，穩就業保就業工作仍需付出艱苦努力。

一是加快釋放減負穩崗政策紅利。二是加力促進創業和靈活就業。三是加密組織線上線下就業服務活動。四是加大未就業畢業生就業支持力度。五是加強其他重點群體就業幫扶。