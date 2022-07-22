國立中山大學半導體學院22日舉行簽約及揭牌儀式，總統蔡英文、教育部政務次長劉孟奇、高雄市長陳其邁與七大國際企業代表都到場參與。中山大學半導體學院祭出「三年百萬獎學金」、「畢業即就業」兩大亮點，在6月初放榜後，120個招生名額全部報到額滿，可見深獲學生與家長認同，中山大學也發揮大學影響力，與地方產業聯手，共同為台灣培育半導體產業發展所需要的科技人才。

中山大學半導體學院將在8月1日正式成立，學院採1＋2學年制，由合作企業提供優渥獎助學金，招募優質理工背景的學生加入，除了18學分的專業科目，研究生必須於碩一至碩三期間完成27學分的企業實習課程，透過產學合作來共育人才。而合作的七家企業，都是高雄的在地企業，希望大幅降低學用落差的問題，且善用企業提供的先進設備與儀器，讓學生在求學期間沒有經濟負擔，可以畢業即就業。

蔡英文表示，台灣的半導體產業相當重要，在 2021年的總產值已經突破4兆元，再加上被動元件等電子零組件相關產業，總計每年有超過5.5兆元的產值，顯示出國際對台灣半導體產業的需求和重視，而半導體學院的重點會鎖定在「半導體封測和電子零組件」，讓台灣半導體的人才培育工作，更加完整。

高雄市長陳其邁表示，期待中山大學半導體與重點科技研究學院的設立，能吸引更多年輕人南漂高雄就學發展，投入台灣半導體及重點科技產業國家隊，企業也可以投入更多的資金與資源，與學校一起培育人才，創造國家、產業、大學及學生共同努力的局面，市府也會持續推動5G AIoT及半導體產業的發展，為未來畢業人才創造更多就業機會，順勢帶動高雄產業正向循環。