工商協進會理事長、台新金董事長吳東亮今日表示，南山人壽是一家經營健康的公司，主要是會計處理讓其淨值有些受傷，但是整體而言升息還對壽險公司還是有利。

吳東亮今日出席精浚科技記者會活動，會後接受媒體採訪時表達近期壽險公司淨值大幅減損的看法。

南山人壽是一家經營健康的公司，南山公布第1季獲利還有300多億元，RBC還有300％以上，是很健康的公司，大概是因為會計處理使其淨值有些受傷，但是還在忍受範圍之內。

對於整體壽險公司而言，吳東亮認為，這主要還是與會計制度有關，目前壽險公允評價只看資產，讓壽險公司有「未實現虧損」，只是在帳上，還未實現；但是如果未來接軌IFRS17，是資產與負債一起看，現在在升息的趨勢之下，說不定淨值還會增加。

升息環境對保險公司對保險公司，但看這段期間大家要怎麼小心，未來看怎麼與新會計制度接軌，大家就會更清楚就不用過度恐慌。