前新竹市長林智堅台大碩士論文涉抄襲學長余正煌論文，台大成立審定委員會公正調查。民進黨副秘書長林鶴明昨卻稱，「不認為台大可以直接認定抄襲」。立法院國民黨團總召曾銘宗今批，林鶴明好大官威，是代表蔡英文總統下指導棋？

曾銘宗表示，林智堅碩士論文有抄襲很清楚是事實，不是政治問題，不需要辯論，蔡英文、行政院長蘇貞昌與國安局長、林智堅台大碩士倫文指導教授陳明通都是台大校友，現在是維護台大學術倫理與校譽重要，還是袒護林智堅重要？

曾銘宗也表示，余政煌碩士論文謝詞感謝陳明通協調林智堅提供數據資料分析，陳也說把林的資料給余政煌使用，甚至並把當時林智堅初步寫的前面幾章、研究設計給余參考，合理懷疑兩人互相抄來抄去，林還可能抄陳的研究計畫。

曾銘宗說，余政煌是新竹調查站調查官，為維護調查局聲譽與余學位、權益，調查局應介入調查所屬調查官，著作的論文有沒有抄襲人家，余也應自己出來講清楚。曾也自爆，曾找余一段時間，有空就打電話到新竹調查站，但余不敢接電話。