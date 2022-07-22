交通部高公局2020年開始實施國道五號坪林匝道管控，嚴重影響坪林當地居民生計，假日嚴重塞車，造成「人出不去、錢進不來」的情形。民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如及新北市議員參選人張凱鈞偕同坪林居民代表召開記者會，要求高公局研議發放居民通行證的措施，並關心當地居民「行」的憲法保障基本權利；坪林居民也表示，若高公局不給具體回應將發動抗爭。

坪林觀光發展協會理事長指出，坪林匝道管控之後，現在假日坪林都大塞車，往北宜公路方向也塞，國五也塞，街上全面癱瘓；坪林農民代表表示，農民全年無休，農民好不容易等到假日可以將農產品運至宜蘭販賣，但國道五號卻被管制住，只剩下北宜公路可以行駛，但如何叫當地的農民長輩去跟假日在北宜飆車的重機、跑車爭道？國五就在旁邊，但當地居民居然因為他縣市的人的方便，犧牲當地的權益。

邱臣遠指出，他與蔡壁如接到當地民眾陳情，於6月6日與高公局召開協調會，高公局雖然同意於中秋節連假開放當日凌晨12點至清晨5時的匝道管制，但仍保持將石碇、坪林南下國道5匝道（往宜蘭）封閉，封鎖時間自凌晨5時至中午12時；但當地居民仍希望能透過發放通行證的方式，讓當地居民可以不受限制的使用國道。

立委蔡壁如則指出，路就開在坪林居民家門前，為何他們不能使用？市議員參選人張凱鈞指出，坪林對外只有兩條路，一條是北宜公路，一條是國道五號，匝道遭到封閉後受到相當大的限制；當初民進黨新北市長參選人林佳龍擔任交通部長期間做出這個決定，現在要選新北，是不是應該用一些影響力讓坪林的民眾能夠享有食衣住行的基本人權，為坪林的民眾發聲。

坪林民眾表示，坪林供應雙北用水，一路受到很多限制，食材醫療要靠宜蘭交通，居住受水源法限制，現在連通行都得配合營造假日國道順暢假象，影響憲法基本權益甚巨。若7月底前，高公局沒有更進一步回應需求，將在8月7日發動抗爭。