在美國備受爭議的抖音國際版TikTok是否應該被踢出美國市場的問題，根據美國所作的一項新民調顯示，大多數選民都贊成把TikTok從應用程序商店裡下架。透過該調查發現，支持下架TikTok的比重超過受訪者的半數、佔比58％。反對下架的人只佔17.8％，另有23.6％人表示拿不定主意。

根據VOA美國之音報導，從政治立場上來看，持支持下架立場的主要是共和黨人，在支持者中佔比高達76.8％。而持支持立場的民主黨人的佔比為39.2％、持反對立場的民主黨人佔比25.1％。

這次民調是由位於德州休斯頓的美國非盈利組織「各州行動公約」（Convention of States Action）與美國民調公司特拉法加組織（Trafalgar Group）合作進行。調查期間從7月7日至10日，針對1000多名可能會參加2022年中期選舉投票的選民所進行。

TikTok是由字節跳動開發的一種短影音分享應用程序，已進入全球150多個國家，擁有至少10億用戶，且在美國下載量超過2億次。但從上屆美國總統川普執政期間，就對TikTok可能會對美國國安構成威脅表示擔憂。

美國聯邦通信委員會委員布倫丹‧卡爾（Brendan Carr）也稱字節跳動被大陸政府控制。他近日表示已寫信給蘋果公司和谷歌母公司Alphabet的首席執行官，要求在各自的應用商店裡刪除TikTok。