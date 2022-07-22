全台高溫警戒，台北市因盆地地形及都市熱島效應等因素，7月以來溫度飆升，今(22)日中央氣象局高溫資訊顯示台北市為紅色燈號，台北市已啟動熱浪預警機制，發布今年第5次熱浪通報，台北市環保局已發送簡訊至府內10個單位，即刻動員執行各項高溫應變措施，減輕台北市民受到高溫的負面影響。

台北市環保局氣候變遷管理科專員范姜仁茂表示，今年從7月初發布首次熱浪通報，至22日已是第5次熱浪通報，為因應暖化高溫情形及城市的熱島效應，防範熱傷害，北市府自2016年建立熱浪預警機制並納入地區災害防救計畫，以及參照中央氣象局發布全國一致之高溫資訊，以橙、紅燈作為熱浪預警標準，整合相關局處啟動高溫因應措施。

范姜仁茂表示，目前已發送簡訊至消防局、衛生局、工務局、社會局等10個單位，請各單位做好應變措施，例如環保局取回收水執行高溫道路灑水工作，公園處進行公園綠地植栽澆灌；勞動局進行戶外工作者的勞動檢查，社會局啟動獨居長者關懷服務， 以照應易受熱危害的高危險群；衛生局及市場處加強緊急醫療、輔導食品業者及市集、攤販集中場所食品安全等宣導，以降低高溫帶來的潛在危害。

環保局也提醒民眾，當發生高溫情形時，記得隨時補充水分，保持身體涼爽。儘可能待在室內涼爽、通風或有空調的地方，冷氣溫度宜調整在26-28℃間，可避免進出冷房因室內外溫差過大，亦能兼顧節能減碳。

若需外出應事先做好防曬或遮陽措施，盡量避免進行負荷量較高的戶外活動或劇烈運動；倘身體有不適的狀況出現，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速、輕微的頭暈、頭痛、耳鳴、眼花、口渴、全身無力及行走不穩等徵狀，可能是熱傷害的徵兆，隨時留意身體狀況，適當休息和補充水分，必要時應迅速就醫，慎防熱傷害。