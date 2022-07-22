炎夏戴口罩彷彿是酷刑，一名網友好奇問，戴口罩的規定鬆綁，大家真的會一解禁就馬上不戴口罩嗎？貼文引起網友討論，有些人被悶到受不了狂點頭，但也有人擔憂路上沒公德心的人太多，咳嗽、流鼻涕沒自覺戴口罩就算了，也不會摀住嘴巴和鼻子，任由飛沫四處亂飛，真的很恐怖。

一名網友昨在PTT上發文說，最近口罩慢慢解禁，但他覺得戴了兩年口罩真的都習慣了，而且因為出門要戴口罩，女朋友現在都隨便畫個淡妝就好，出門速度大提升，加上戴口罩擋住面部表情，感覺可以省去很多尷尬的笑容。整體來說，除了運動以外，好像戴口罩的好處蠻多的，因此很好奇想問大家真的一解禁就會馬上不戴口罩嗎？

貼文引起網友熱議，兩派人馬戰翻，有些人直言只要解禁了，絕對不會再戴口罩，真的快被悶死了。「不戴啊！熱死了，痘痘天天擦藥都好不了」、「不會啊！解禁了為什麼還要繼續戴」、「當然不戴！從沒習慣戴過」。

不過，也有大批網友認為口罩解禁也不敢脫，因為擋不住一些素質很差的人存在，最怕在路上遇到那種咳嗽、打噴嚏都不摀好嘴巴的人。另也有不少網友細數戴口罩的好處，戴口罩多少可以阻擋廢氣，而且面無表情或臉臭的時候也不會被發現，因此如果不是天氣太熱，或是從事運動的話應該還是會繼續戴口罩。