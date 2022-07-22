桃園中正北路上午傳出一起嚴重車禍，一輛白色特斯拉疑似失控自撞橋墩，導致車頭陷入火海，事故現場怵目驚心，有目擊民眾指出車內有一對父子，兒子沒有大礙僅受到驚嚇，不過傷勢較重的父親被拖出車外時滿臉鮮血，根據警方調查傷者為林志穎本人，目前父子倆都被送往林口長庚醫院。

林志穎在上午10時50分，開著特斯拉model x載著兒子從蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，途中撞到機車分隔島，事故現場火勢猛烈，竄出陣陣濃煙，雖然目前已經遭到撲滅，不過價值400萬的特斯拉車頭已被燒到僅剩骨架，據悉，林志穎頭部受傷，一度無法說話，手臂更有脫臼情況，至於坐在副駕駛座的兒子則是臉部擦傷，目前都送往林口長庚醫院，對於整起事故，警方表示詳細原因仍需調查。

傷勢照片曝光後，網友質疑應該非林志穎本人，不過稍早經紀人表示「謝謝各位關心，林志穎父子目前在醫院觀察中，有進一步消息會再回覆」，粉絲也立刻湧入粉專留言：「希望您們父子一定要平安，早日康復」、「希望平安，集氣為你們祈禱，早日康復」、「謝謝那位把小志從車裡拉出來的路人。謝謝你」、「祝小志和兒子都平平安安，老天保佑你們」。