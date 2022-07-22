元宇宙熱潮燒了一波又一波，也帶動相關個股行情點火，威盛(2388)早盤即帶亮攻上漲停鎖住，宏達電(2498)早盤一度大漲逾8%，站上70元大關，股價最高達71元，股價創3月初以來新高。日前麥肯錫針就預估到達2030年，元宇宙可望創造5兆美元規模的新市場。

日前麥肯錫針對元宇宙釋出最新報告，就預估到達2030年，元宇宙可望創造5兆美元規模的新市場，儘管與摩根士丹利預測的8兆美元少了3兆美元的規模，對產業來說，依舊是一塊充滿希望的大餅。

元宇宙在產業中並無明顯界線，可垂直橫跨各個領域，麥肯錫認，遊戲是元宇宙萌芽的領域，但8年後將會遠遠超出遊戲的範圍，對人類日常的生活帶來影響，預計到2030年，對電子商務領域的影響可能有2~2.6兆美元規模，教育虛擬學習市場預計1800~2700億美元，廣告市場1440~2060億美元，遊戲市場的影響則是1080~1250億美元。整體來說，元宇宙絕對是未來一大趨勢，將扮演物聯網的下一個世代，對數位生活和虛擬世界影響越來越顯著。

宏達電長期耕耘VR/AR，而VR/AR絕對是進入元宇宙最重要的敲門磚，也因此，在這數波元宇宙的行情下，宏達電均未缺席，連帶同屬王雪紅概念股威盛連帶也掀起漲勢，以威盛來說，除既有晶片業務外，也積極發展IoT、車聯網領域，也將堅強集團發展元宇宙實力。