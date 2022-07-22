藝人林志穎開特斯拉自撞橋墩 轎車燒成火球 父子受傷送醫 12:022022/07/22 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藝人林志穎傳出在桃園蘆竹駕駛特斯拉自撞起火，父子逃生骨折。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藝人林志穎傳出在桃園蘆竹駕駛特斯拉自撞起火，父子逃生骨折。（翻攝照片） 藝人林志穎開特斯拉自撞橋墩 轎車燒成火球、父子受傷送醫 訂閱影音： 中時新聞網 藝人林志穎傳出在桃園蘆竹駕駛特斯拉自撞起火，父子逃生骨折，目前消防人員已經將其緊急送醫，但傷勢還不明。消防人員表示，10時51分接獲報案，疑似自撞電線桿起火燃燒，警方則說，詳細事故原因仍需調查。 林志穎自撞火燒車現場畫面曝光，400萬特斯拉燒到剩骨架。(民眾提供) 林志穎自撞火燒車現場畫面曝光，400萬特斯拉燒到剩骨架。(民眾提供) 林志穎自撞火燒車現場畫面曝光，400萬特斯拉燒到剩骨架。(民眾提供) 林志穎自撞火燒車現場畫面曝光，400萬特斯拉燒到剩骨架。(民眾提供) 林志穎自撞火燒車現場畫面曝光，400萬特斯拉燒到剩骨架。(民眾提供) 林志穎自撞火燒車現場畫面曝光，400萬特斯拉燒到剩骨架。(民眾提供) 藝人林志穎自撞火燒車 消防員抱兒子奔進醫院 林志穎自撞火燒車 目擊者還原現場：父子受傷無法說話 林志穎自撞火燒車現場畫面曝光 400萬特斯拉燒到剩骨架 #林志穎 #自撞 #特斯拉 #藝人 #桃園市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 過彎打滑300萬奧迪自撞淪廢鐵 4人驚逃2送醫 09:162022/07/22 社會 林智堅論文門延燒 張善政：越來越多細節浮出檯面是好事 11:222022/07/22 政治 馬斯克噴1句 特斯拉空軍慘遭狙殺 一天300億全輸光 12:412022/07/22 財經 2022選戰民進黨若發生1情況 吳子嘉：事情就大條了 07:152022/07/22 政治 竹科證實未授權引用研究報告 國民黨團：林智堅論文抄襲、侵權 11:382022/07/22 政治 林志穎駕特斯拉自撞滿臉鮮血送醫 經紀人：父子在醫院觀察中 12:532022/07/22 娛樂 中華大學董事長挺林智堅 黃心華要求利益迴避 11:252022/07/22 政治 特斯拉財報優於預期 美股收高道瓊漲162點 那指勁揚1.36％ 05:412022/07/22 財經 林鶴明稱林智堅論文案「說不定加分」網炸鍋 他悲憤吐一句 07:522022/07/22 政治 特斯拉Q2報喜 康普、美琪瑪同歡 04:102022/07/22 證券．權證 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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