藝人林志穎傳出在桃園蘆竹駕駛特斯拉自撞起火，父子逃生骨折。（翻攝照片）

藝人林志穎開特斯拉自撞橋墩 轎車燒成火球、父子受傷送醫

藝人林志穎傳出在桃園蘆竹駕駛特斯拉自撞起火，父子逃生骨折，目前消防人員已經將其緊急送醫，但傷勢還不明。消防人員表示，10時51分接獲報案，疑似自撞電線桿起火燃燒，警方則說，詳細事故原因仍需調查。

林志穎自撞火燒車現場畫面曝光，400萬特斯拉燒到剩骨架。(民眾提供)

林志穎自撞火燒車現場畫面曝光，400萬特斯拉燒到剩骨架。(民眾提供)

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林志穎自撞火燒車現場畫面曝光，400萬特斯拉燒到剩骨架。(民眾提供)

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