長照機構入住率回溫，及必需消費剛性需求特性，長照醫療REITs自6月中旬以來，引領市場反彈表現，可望在抗通膨題材下，吸引中長線資金進駐，第三季將是投資布局的理想時機。

法人表示，今年以來全球股市持續與緊縮貨幣政策、食品和能源價格及供應鏈困境所帶來的通膨壓力對抗，消費者信心轉為負面，零售支出萎縮，經濟學家降低對經濟增長的預期，並提高衰退的可能性，美國道瓊與S&P500指數今年以來分別下跌14.5％與19.6％，長照與醫療REITs指數分別下跌14.3％與10.3％，表現相對抗震。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，6月以來全球股市承壓，且因為對經濟衰退的擔憂，引發美國公債買盤、殖利率大幅回落。預計高通膨時期仍將持續維持一段時間，但通膨組成中，住房租金分項持續走升，反觀長照機構第二季入住率仍在反彈回溫階段，可望帶來強勁收入增長及利潤率提升。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊認為，從美國CPI分項顯示，能源食品價格續漲，其餘非能源食品需求暫緩，但租金等剛性需求仍能持續攀升。

根據高盛資料統計，醫療照護及REITs產業基於其必需消費的剛性需求、轉嫁能力強，往往在高通膨時期具備較大盤更優異的表現機會，預估入住率、租金、長照醫護人數三項關鍵數據將逐步回升，長照醫療REITs第三季為投資布局的理想時機。