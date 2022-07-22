櫃買中心規劃一系列「櫃買市場業績發表會」，將於7月28日接續推出「半導體」主題，由家登（3680）、穩懋（3105）兩家公司登場，發表會於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦。

櫃買中心表示，台灣完整半導體產業鏈具備強大之全球競爭優勢，半導體類股市值在整體櫃買市場逾3成以上，其景氣變化與資本市場之波動息息相關，半導體相關產品在元宇宙、5G、人工智慧（AI）及電動車等科技領域皆有相當廣泛之應用。

7月28日將以「半導體」為主題，邀請半導體製程極紫外光光罩盒廠商家登，以及砷化鎵微波電晶體與積體電路專業晶圓代工廠商穩懋兩家公司經營團隊，線上直播說明公司之財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買各場次與會公司之簡報檔將於發表會前一營業日下午5點前置於活動網頁下載專區，投資人可於發表會當日中午12點前，透過活動網頁提問公司的財務業務問題，或於會後依公司簡報檔所示、或公開資訊觀測站公司基本資料之投資人關係聯繫方式，持續與公司溝通交流，每場簡報影音檔將於會議結束後置於櫃買中心網站影音專區，提供點閱觀看。