侯友宜表示，4年前參加人生中第一場選舉，就是到武聖廟向關帝爺報告，今天回到相同的地方，用同樣的心情向關帝爺報告，會繼續為市民打拼。（呂健豪攝）

向關帝爺報告將扛起責任！ 侯友宜宣示競選連任決心

今天是農曆6月24日關聖帝君聖誕，新北市長侯友宜到新莊廟街的武聖廟參拜，展現宣示競選連任的意味濃厚，他表示自己在4年前，參加人生第一次的選舉，就是在這邊向關帝爺報告，今天站在同一個地方，除了祈求關帝爺繼續保庇新北市民外，也要再度向祂報告，會扛起這個責任，和所有市民繼續往前走。

侯友宜表示，台灣有一句話：「一府二鹿三新莊」，新莊是新北市的發源地，4年前他第一次參選，同時也是人生中的第一場選舉，就是來到武聖廟向關聖帝君報告，因為自己一生講求的就是忠孝節義、為國為民，從擔任刑警以來42年，就是抱持一個為國家、為人民、犧牲奉獻、做好事、把事情好好做的信念。

今天藉由關聖帝君聖誕，侯友宜再度來到新莊廟街武聖廟參拜，他說4年來秉持著自己一輩子工作的態度，每日戰戰兢兢、全力以赴，不僅守著關帝爺的指示，更守著自己努力認真的承諾，為新北市民一直打拚，所以今天也帶著同樣的心情回到相同的地方，用同樣的態度向關帝爺報告，將會扛起這個責任，繼續為人民努力做事。

從言談中展現出侯友宜宣示競選連任的決心，再加上他在節目接受專訪時講出「不連任才要特別宣布」，等於就是競選連任的宣言，他受訪時也強調，是否要連任其實很清楚，自己每天努力做事，未來還會繼續努力，讓新北市在已經翻轉、蛻變的過程中，更凸顯新北市的國際化、未來化，自己將繼續承擔、繼續為新北市努力做事。

他也再一次強調自己的政績，從塭子圳過去50年沒人改變，到今天的重新再開發，相信大家是有目共睹，再加上交通的轉換，都讓新莊這個地方帶來新的氣象，帶來不一樣的機會，包括未來要讓新莊老街的風華再現，這些都是正在進行中的改變。