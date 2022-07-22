美、德將送更多重武器到烏克蘭

烏克蘭廣邀美、法、德等武器製造商，提供先進新武器給烏克蘭部隊，在對抗俄軍的戰場上加以實測。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）21日報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）19日在華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）舉辦的活動中說，烏克蘭實際上已成為測試場，如今許多武器都在實戰環境下測試，以對抗擁有許多現代化武器系統的俄軍。他並表示，烏克蘭邀請武器製造商來測試新產品。

列茲尼科夫強調，烏克蘭部隊有效利用了「海馬斯」（HIMARS）多管火箭發射系統對付俄軍。至今烏克蘭已接獲8套「海馬斯」系統，另有4套7月底將送抵當地。列茲尼科夫說，當他們開始用這8套「海馬斯」系統時，摧毀了約30個指揮站和彈藥庫，而據他所知，他們還會接獲更多相關系統。他並強調，這大大減緩了俄軍攻勢，還有砲擊的強度。

他說， 烏克蘭把「海馬斯」當手術刀用，而不會用俄羅斯的絞肉機戰略。當他被問及，烏克蘭需要多少「海馬斯」系統時，他指出，考慮到前線長達2,500 公里，至少需要15套系統，以有效阻止俄軍攻勢。他甚至主張，約100套「海馬斯」系統可以讓烏克蘭有效反攻，讓這武器成為戰場上的遊戲規則顛覆者。