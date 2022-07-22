烏克蘭的穀物可望順利從黑海出口。土耳其總統艾爾多安(Tayyip Erdogan)的辦公室周四表示，俄羅斯、烏克蘭、土耳其，以及聯合國秘書長Antonio Guterres將在周五簽署一份協定，恢復黑海的糧食出口。

土耳其方面表示，上周由聯合國主導的四方會談，可望達成書面協定。目前不清楚該協定的細節，但是四方預計在周五當地下午在土耳其簽署。

俄羅斯官方尚仍未證實該消息。

烏克蘭外交部則在周四晚間表示，由聯合國帶領的另一輪會談，周五即將在土耳其舉行。

土耳其國防部長Hulusi Akar上周指出，簽署的協定將包括在港口設立聯合的出貨檢查中心，土耳其將與烏、俄和聯合國成立穀物出口的協調中心。

不具名的外交官們此前表示，計畫的細節包括：由烏克蘭船艦引導穀物運輸船通過佈雷的港口水域進出；俄羅斯同意在運輸期間實施停火；在聯合國的支援下，土耳其將對船隻進行檢查，以減緩對俄羅斯武器走私的擔憂。

美方對於該協定表示歡迎，並指出將關注和追究俄羅斯執行協定的責任。