民進黨台北市長參選人陳時中投入選戰後，先是規畫多場拜廟行程，再來是由地方議員主辦的26場「相見歡」見面會，意在拉近在地連結，顯見陸戰火力全開，他22日上午赴松山慈祐宮受訪時說，選舉主要就是讓大家多認識，強調入主市府就是要會做事、做對事，地方才會越來越繁榮。

陳時中日前於霞海城隍廟公布「總統級」競選團隊後，接著前往萬華龍山寺、大龍峒保安宮、松山慈祐宮參香，今早包括慈祐宮董事長陳玉峰、小英之友會全國總會長顏志發、立委高嘉瑜、民進黨台北市地方黨部主委張茂楠、地方議員洪健益、許淑華、許家蓓，以及參選人張文潔、何孟樺都來協助站台。

被問到陸戰火力全開，陳時中表示，選舉主要是要讓大家多認識、跟市民多報告，他認為在市府內就是要會做事情，且市府員工都很優秀，要讓更有領導力、協調力、體諒員工和市民的人入主市政府，把市政做得越來越好，但努力之餘也要作對事，因此必須要有議員監督和提供地方需求和意見，地方才會越來越繁榮、越來越好。

對於未來26場見面會的規畫，許淑華說，26場代表全市26位議員和議員參選人，時間很密集，是議員們和競選團隊建議的結果，大家認為既然選戰起手式已經開跑，地方行程一定要排很滿，讓民眾親眼見到市長參選人，加上陳時中誠懇個性有加分效果，結束後將陸續辦理各工會、協會的活動，所有議員動起來打贏選戰。

至於見面會形式，許淑華說，自己預計動員500人，但議員主要以室內場為主，通常不會太大，競總會安排背板、文宣品，議員負責場地佈置、動員，不過她認為議員一人一場好像不太夠，基層得知此消息後都說很期待，相信會有很多人參與。

此外，高嘉瑜雖然陳時中競選團隊分區總督導，但她19日前往陳時中行程時卻因快閃事件被許多支持者抨擊，不過她今日早早現身慈祐宮，全程陪同陳時中參訪。她表示，當天是因為朋友父親公祭不得已才先走，只要屬於自己督導的範圍內，包括內湖、南港、松山、信義區，只要能配合就會全程參加，強調民進黨像少林足球團隊，有需要時就各就各位、發揮所長，為陳時中打好基礎拿到更多選民支持。

不過今天也發生一些插曲，有支持者向高嘉瑜大喊「要團結啊！不要再跟蔻蔻姐（資深媒體人周玉蔻）吵架」，她則說自己和周沒有不合，相信蔻蔻姐是愛之深責之切，民眾都能了解，仍有少數人刻意見縫插針，意圖傷害選情，分化民進黨，這才是臥底行為，希望大家能共好、把團結氣氛塑造出來，才是勝選關鍵。