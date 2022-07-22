大陸中國網22日消息，大陸國新辦就2022年上半年外匯收支數據情況舉行發布會，會上，大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英指出，中國服務貿易總體規模已經超過疫情前水準。

王春英表示，服務貿易包含的專案比較多，包括運輸、旅行、智慧財產權使用、加工服務、金融服務、電腦資訊服務以及其他商業服務等，各種不同類型服務貿易的影響因素也不同，走勢也存在著差異。全球疫情暴發以來，中國的跨境旅行受到了較大影響，但其他形式的服務貿易較快恢復。

王春英表示，國際收支數據顯示，2021年服務貿易收支規模已經恢復到疫情前2019年的水準，今年第一季收支規模比2021年同期繼續增長了26％。近期，在海外留學等需求的支撐下，旅行收支規模有所回升；其他形式的服務貿易總體穩步增長，收支規模在2020年就超過了2019年的水準，2021年比2020年增長41％，今年第一季繼續增長。