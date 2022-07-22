雖然美國6月通膨再創高，但油價回落、就業與零售銷售數據表現超出預期，稍緩解市場對聯準會（Fed）過度緊縮及景氣衰退的擔憂，風險情緒改善，特別股6月中自低點回升，且以體質穩健、防禦性高次產業，如金融、不動產、公用事業表現超前，觀察特別股基金近月表現也全數正報酬。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示，就特別股的主要發行產業金融業基本面來看，美國大型銀行本業貸款、竟利息收入持續增長，且逾放比仍處於金融危機後低檔，顯示大型銀行的業績仍相當穩健。此外，Fed先前公布今年壓力測試結果，即使是在經濟嚴重衰退的模擬情境下，34家參與測試的大型銀行仍全數過關。

顯示面臨嚴重衰退的情況，銀行仍可持續正常運作，且目前美國銀行的資本水位階高於Fed的要求，也代表銀行業資本充足，因此在產業基本面穩健下，其所發行的特別股資產品質無虞。

邱郁茹認為，從收益角度來看，相對於非投資級債，美國特別股殖利率率先由高點滑落，由於特別股發行公司多為投資等級，且產業以體質穩健的金融、公用事業為主，面臨Fed升息以多被市場預期、景氣增長速度放緩的前景，收益率近6％的特別股，有望吸引資金回流配置，後市表現仍不看淡。

次產業配置建議可持續關注大型金融與公用事業企業所發行的特別股，並適度留意景氣復甦產業，如不動產、工業、消費等相關標的。