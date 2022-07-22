前衛福部長陳時中請辭參選台北市長引發防疫落跑質疑，國民黨立委江啟臣上午發布所屬的啟思民本基金會最新民調顯示，有56.1％不滿陳防疫表現，而僅42％滿意；對衛福部與中央流行疫情指揮中心新人事也僅37.7％滿意，43.2％不滿意。

該份民調也顯示，有高達53.5％不滿意民進黨政府新冠肺炎防疫表現，僅45.3％滿意；對民進黨政府在購買、取得疫苗上，更有54.4％不滿，只有44.2％滿意；就指揮中心美日公布確診與染疫死亡數據，相信僅35.6％，不相信高達61.2％。

而對陳時中卸任前引爆的火化之亂，有64.1％民眾認為是指揮中心指引不明確造成，僅30.2％不同意；對BA.4與BA.5新型變種入侵，63％受訪民眾沒信心政府能防阻，僅34％有信心。

至於是否再放寬國外入境隔離檢疫政策，56％不同意，僅38.5％同意；是否要再放寬確診者隔離天數，也是49.2％不同意，略高於同意的46％。而就防疫紓困預算執行，57.3％不滿、38.2％滿意，江啟臣認為，其中反映預算分配區域失衡情形。

江啟臣認為，該份民調顯示，民眾開始對指揮中心無感，也認為指揮中心每天公布的確診與死亡數有黑數與超額死亡問題，而現在指揮中心又「類降級」，未來若疫情再爆發，恐有跨部會指揮整合問題。

前立委沈富雄則指出，陳時中為選台北市長，現在稱萬華不是破口，各界應檢視陳時中擔任防疫指揮官期間講的話、做的事，與現在是不是跟現在判若兩人；至於火化之亂不影響投票取向，因實際死亡人數少。

沈富雄也直言，陳時中為萬華破口說道歉，國民黨立委蔣萬安僅稱「傷害已經造成」是廢話，太客氣，台北市副市長黃珊珊反問沒有選舉會道歉等質疑，就比較戳到陳的死穴。

啟思民本基金會執行長黃子哲則說，前交通部長林佳龍也說陳時中參選台北市長會造成仇恨值高，就是認證陳防疫表現不好。

新光醫院行政副院長洪子仁則說，該份民調顯示，兩年多疫情下來，民眾已經開始有疲累印象，而政府不斷呼籲追打疫苗，也讓民眾對打疫苗信心動搖，後續邊境檢疫與現行隔離天數是否要再放寬，民眾還是希望要步步為營。

該份民調於7月19至20日以臉書廣告發送問券方式進行，總計有效樣本數為1033人，正負誤差3.05％。