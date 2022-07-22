南投縣長林明溱及立委許淑華，22日到信義鄉全若堯靈前致意。（廖志晃攝）

陸軍564旅士兵全若堯殉職，他的父母表示非常難過、無法接受，因為他才服役4個月，為什麼會去操作戰車？他們想知道當時發生什麼事情，希望國軍要查明事實真相，而且不要再有第2個人發生這種意外。

全家父母表示，全若堯是陽光男孩，上周才說過要先參加原住民特考，如果沒有考上就簽志願役，繼續服役，想不到退伍前發生意外憾事，讓人感到悲痛不捨。

南投縣長林明溱和立委許淑華，22日赴信義鄉全家慰問家屬，希望全家父母節哀順變；林明溱指出，全若堯為國捐軀，他感到非常不捨，軍方對於安全設施一定要加強，武器裝備要買最好的，並且加強安全檢查，確保軍人安全；由於全家經濟不怎麼好，希望軍方從優撫恤。

許淑華表示，每次意外發生後，從中央的總統到國防部，都說要從優撫恤，實際上整體軍中的問題沒有改善，不僅常備軍官，連士兵的家屬都提出質疑，服役只有4個月的士兵，所受的訓練和經驗，可以執行危險的任務？因為意外發生後，家屬得不到確切的答案，以致於憾事不斷發生。

許淑華表示，立法院新會期開始，她將要求國防部從兵役制度、兵種、軍機、地面到海陸都要全部檢討，並且訂出SOP，讓家屬得到完整的真相。

陸軍第八軍團指揮部少將主任樓偉傑表示，軍方遵從總統指示，做好家屬的照顧並協助治喪事宜，目前案件司法調查中，有結果時一定會務實檢討肇事原因，杜絕類似事件再發生。

南投縣長林明溱，到全家致贈慰問金。（廖志晃攝）