新竹街口攻城獅球團22日宣布球員吳岱豪合約期滿後達成協議，即日起將離隊成為自由球員。吳岱豪為攻城獅效力兩個完整賽季，且是球隊在2020年剛成立時的頭號網羅對象，並成為攻城獅隊史首位隊長。受到攻城獅隊形限制，吳岱豪近兩年來上場機會較少，且皆擔任隊上吃力不討好的禁區苦工角色，但他總是在場上拚盡全力，成為教練團時常讚賞的隊內榜樣。

攻城獅林冠綸總教練表示：「雖然岱豪今年37歲，但他在禁區依舊有一定影響力，但考量攻城獅下一季的陣型，球隊預計還會再有大洋將加盟，勢必會壓縮岱豪的上場時間，所以我們希望他能在自由市場尋求更好的發展機會，非常感謝他這兩年來為攻城獅的奉獻！」

吳岱豪除了是球隊榜樣外，更是球隊的休息室領袖。特別是球隊於第二季打出一波7連勝前，他時常在休息室提點年輕球員，幫助球隊在短時間內提升團隊凝聚力，是攻城獅下半季崛起的無名英雄。吳岱豪過去曾分享“Road To Glory”是他籃球生涯的座右銘，攻城獅球團也祝福吳岱豪能持續於籃球圈發光發熱，邁向榮耀之路。

吳岱豪感性表示：「感謝領隊與股東們的支持與照顧，也謝謝各位獅紫軍們兩年來的熱情與鼓勵，你們絕對是球隊最強後盾與最佳第六人！因為有你們，球隊才會越來越強大。這兩年有你們真好，真幸福！」