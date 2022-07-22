英國今天強調確保稀土礦產供應鏈的重要性，致力供應多元化以擺脫中國等市場主導者影響。英國祭出新的關鍵礦產策略，在英格蘭北部開始興建稀土精煉設施。

路透社報導，稀土元素包括釹、鐠、鋱和鏑，用於製造磁鐵以啟動電動車引擎、電動窗，以及運作離岸風力發電機和其他高科技裝置。中國目前占全球供應量的98%。

歐洲和美國加速行動降低對中國的依賴，為這些關鍵礦物打造安全且獨立的供應鏈，以免疫情導致企業停工連累供應的情況重演。

英國表示，彭薩納公司（Pensana）興建的設施將是中國以外第2大磁鐵原料精煉廠，預計2023年底開始運作。

英國商業、能源和產業戰略大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）在聲明中說：「隨著地緣政治威脅增加，英國需要迅速採取行動，確保供應我們未來產業所需的稀土礦物。」夸騰也提到俄羅斯侵略烏克蘭導致供應鏈受影響範圍更廣。

「這些礦物大多源自少數幾個國家，致使英國容易受到市場動盪的影響。我們需要發展及加強我們自己的供應鏈，以保護我們未來的國家安全。」

這座斥資1.45億英鎊（約新台幣53億元）設施位於東約克郡（East Yorkshire）鹽區（Saltend），獲得政府的「汽車轉型基金」（Automotive Transformation Fund）支持，預定創造126個就業機會。

其他關鍵礦物包括石墨、鋰和矽，中國也是這些礦產的最大供應國。

英國在新的策略中表示，將進一步研發並建立地方勞動力的技能基礎，同時支持國內生產及與「志同道合的盟邦」合作，讓供應鏈多元化。

夸騰說：「我們已將策略目標化為行動，讓我們的供應鏈多元化，擺脫市場主導者影響。」