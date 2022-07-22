陽光基金會從前端推「檳榔廢園轉作計畫」、結合公私單位推動「預防口腔癌」，降低導致口腔癌的因子，到後端透過社工、治療師、護理師等專業團隊提供「生心理重建服務」。（陽光基金會提供／林良齊台北傳真）

據2019年衛福部癌症登記報告顯示，台灣每2.6小時就有一人因口腔癌死亡，其中9成口腔癌病友有嚼檳習慣。陽光基金會除了提供生心理重建服務積極改善病友生活品質，另一方面從源頭降低口腔癌發生，加緊推動檳榔廢園轉作計畫，積極向檳榔農說明嚼檳與口腔癌的危害，想方設法讓轉作農民即使不種檳榔仍能維持生計，迄今已成功輔導近40公頃檳榔園轉型。

陽光基金會執行長舒靜嫻表示，40至59歲勞動男性往往因為工作需求，靠檳榔提神、禦寒，但若患有口腔癌倒下後家庭陷多重困境。如從事鷹架、模板工作的阿茂，每日早出晚歸工作養活一家五口。年輕時為學技術與師傅相請菸酒檳榔搏感情，八年前40歲的他卻罹患口腔癌第四期一夕倒下，當時三個孩子還在唸書，僅靠太太在飲料店打工收入勉力支持家計。陽光基金會得知阿茂困境，緊急連結營養補助緩解其經濟壓力，也安排治療師提供阿茂居家復健與護理、工作能力強化與體適能訓練服務，幫助他逐步恢復體能、口語溝通能力。

另一方面，為了從源頭杜絕病根，陽光基金會也積極向檳榔農說明嚼檳與口腔癌的危害。農業專業出身的陽光廢園輔導員小明老師，獨自跑遍全台山林，苦口婆心勸說檳榔農響應廢園，透過技術諮詢服務無償輔導農民克服廢園障礙，陽光基金會也彙整實戰經驗出版檳榔廢園手冊，至今已成功輔導近40公頃檳榔園轉型。

陽光基金會從前端推「檳榔廢園轉作計畫」、結合公私單位推動「預防口腔癌」，降低導致口腔癌的因子，到後端透過社工、治療師、護理師等專業團隊提供「生心理重建服務」，幫助病友在營養、復健、心理、經濟等方面獲得支持。捐款可洽陽光基金會官網。