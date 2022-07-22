藝人林志穎開特斯拉自撞橋墩 轎車燒成火球、父子受傷送醫

藝人林志穎今（22日）上午10時許，開著特斯拉跑車載著兒子行經桃園市中正路北路時發生嚴重自撞車禍，林志穎被警消救出時傷勢嚴重，目前父子倆都被送往林口長庚醫院急救。根據警方調查，肇事車主確實為林志穎本人。

林志穎自撞火燒車，救出後現場畫面曝光 ，（圖／翻攝自記者爆料網）

記者爆料網稍早貼出一段影片，畫面中可見白色特斯拉自撞後，火勢相當劇烈現場冒起濃濃黑煙，火勢經警方緊急撲滅後，價值400萬的特斯拉車頭被燒到僅剩骨架，詳細傷況、事故原因有待進一步調查釐清。