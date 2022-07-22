福爾摩沙台新夢想家球團22日宣布PLG年度阻攻王布蘭登吉爾貝克（Brandon Gilbeck）正式回歸！吉爾貝克具優異的彈跳與移動能力，更擁出色的視動協調能力，上個賽季出賽22場，共有4場送出5記麻辣鍋，以場均3阻攻奪下聯盟年度阻攻王。

吉爾貝克現年25歲，身高213公分，體重107公斤，具有絕佳的防守意識及積極的訓練態度，2021-22賽季吉爾貝克首度至亞洲征戰，季初因經驗不佳未能有亮眼表現，不過經不懈的訓練，他漸漸適應亞洲球風並快速融入球隊體系，4月3日對決領航猿的賽事中，吉爾貝克繳出22分、9籃板，更搧出5記火鍋，也幫助球隊以34分的勝分差獲勝，隔日迎戰新北國王比賽中，他再貢獻24分、8籃板、4阻攻，得分更為本季例行賽個人最佳，脫胎換骨的表現與明顯的進步驚艷全場！

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，吉爾貝克整季的成長與認真的態度有目共睹，「我們原本就有計劃要與吉爾貝克長期合作，他整體攻防能力一直以來都不容小覷，加上訓練時態度非常積極，也很願意學習，所以融入球隊體系、找到自己的定位後，不但成功協助球隊鞏固禁區，大大提升我們於防守端的能量，進攻端也能適時挹注火力，期待他透過近期的訓練與實戰累積後能夠持續成長！」

吉爾貝克於返國前特別於影片中表達對管理團隊、隊友以及球迷的感謝，更特別強調，「我只能用『特別』來形容夢想家，不管高低起伏，我們永遠一條心共同拚戰，我在這裡遇到的每一個人，我都會一輩子珍惜。」對於再度回到夢想家，他也特別提到，非常很興奮能夠再與團隊隊友共同拚戰，目前吉爾貝克正在加拿大參與聯賽賽事，持續精進自己的個人技巧並累積比賽中的臨場應變經驗，「期待能夠盡快在球場上與大家相見，新的一季我們準備好衝擊總冠軍，完成上一季的目標！」