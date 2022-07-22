中共空軍首批院校直接培養殲-10飛行學員結業服役。（解放軍報）

大陸《解放軍報》22日報導，盛夏某機場，空軍石家莊飛行學院某旅「00後」飛行學員劉藝，駕駛殲-10戰機平穩著陸，完成院校階段最後一次升空，順利獲得三代機戰鬥員資格。空軍首批院校直接培養的殲-10飛行學員21日結業，平均年齡僅23歲，奔赴一線作戰部隊。

「到一線作戰部隊去，到黨和人民最需要的地方去建功立業！」結業典禮上，領誓人、「00後」飛行學員齊航帶領宣誓。按以往中共空軍飛行人才培養模式，一名學員需經歷4至6年的飛行訓練，才能獲得三代機戰鬥員資格。2020年，空軍在石家莊飛行學院開展「三代機進院校」教學新模式試點，殲-10戰機首次列裝該院，學員僅需3年飛行訓練便可獲得三代機戰鬥員資格。

據報導，「這批學員是從空軍航空大學飛行學員中隨機挑選來的，我們通過升級訓練層次，有效縮短了學員成才周期。」負責試訓任務的該院某旅旅長謝豪介紹，他們依託三代機平台，對接作戰部隊合同訓練大綱，凸出學員空戰能力培養，推開戰鬥資格全課目試訓，訓練水準比肩作戰部隊同型機標準；堅持院校對接部隊、教學緊貼戰場，組織學員與陸軍防空兵部隊展開對抗演練，增加多機空戰、實彈實投等戰術訓練比重，飛行學員向戰鬥員轉變按下「快速鍵」。

報導稱，該院重構教學體系、重塑訓練流程、重置手段支撐，走開「模擬多訓、實裝精訓」「地面最大化協同準備、空中最大化提升效益」等訓練路子，學員實戰意識和能力全面提高，結業即可擔負三代機作戰任務。

作為探索優化殲擊機飛行員成長鏈路的「種子」，這批學員將成長為大陸未來空戰的重要力量，對加快空軍戰略轉型、履行新時代使命任務具有重要意義。

新模式試點是空軍深入實施新時代人才強軍戰略的重要舉措，是深化軍事訓練改革、加快推進新質戰鬥力生成的實踐探索。