台電第22屆瓩設計獎（kW Design Award）成果展即日起至26日於大稻埕迪化街百年歷史建築改造的展演空間「ZUIKO STUDIO」展出，現場更設置互動打卡點，台電表示，盼藉此讓民眾看見電力結合美學設計的巧思。

台電瓩設計獎今年邁入第22屆，台電今天發布新聞稿表示，本屆以「千瓦創意、百萬功率」為號召，鼓勵參賽者以創作將生活中的電力連結設計，吸引3245件作品角逐；此次成果展結合大稻埕老街老屋的展演空間，現場除可見許多驚豔作品，民眾只要週末去拍照打卡按讚，還能獲得展覽限定限量的閃電文青小物。

台電說明，瓩設計獎成果展共分為7大展區，在創意品互動區，展出作品「盛你所礙－礙子醬油碟」，一個個醬油碟堆疊成礙子造型，意指電力如同柴米油鹽醬醋茶的生活必需品；或是「Got You Covered」作品以電塔發想設計折疊傘，隨著折疊傘展開的過程，將呈現不同角度的電塔。現場還提供貼紙，讓民眾為自己喜愛的作品投票。

創意短片區則播放得獎影片，其中包含社會組冠軍作品「導航先生」，創作者曾能琪透過車主小姐與AI導航先生間的趣味對話，帶出電廠追求生態共融、環境永續議題。

此外，現場還設有退役物獎座區，本屆獎座以「循環經濟」為概念，使用台電退役電桿的回收木料木橫擔再製而成，而得獎名牌則取自退役變電箱門板，保存退役物原貌與故事。（編輯：張均懋）1110722