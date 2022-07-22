星宇航空於7月28日起將A330neo客機投入台北－新加坡航線，隨著新加坡邊境開放及旅運需求提升，更自8月份起由每周3班增加為每周4班。

星宇航空現有2架A330neo執飛曼谷及胡志明市航線，7月28日起正式投入新加坡航線，後續也計劃飛航大阪。星宇機隊按規劃穩步擴張，本月中迎來第9架A321neo新機，A330neo今年底前將再交付2架，除了使用廣體客機飛航部份航點，星宇針對檳城、曼谷、大阪、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉及新加坡航點也將於8月份增班，以配合逐漸回溫的機位需求。

星宇執行長翟健華表示，疫情期間公司持續強化剛性需求航點，提供洽公旅客便捷的飛航服務。隨著近期台灣邊境政策逐步放寬，星宇看好下半年旅遊需求可大幅成長，將陸續新增廣體客機A330neo 執飛航線及各航線增班。

翟健華說，新加坡向來為商務客及家庭親子客熱門航點，期待星宇A330neo能為更多往返獅城的旅客，帶來最精緻舒適的旅程。

星宇航空A330neo客艙共297個座位，包含28個商務艙、269個經濟艙，全艙等搭載4K高畫質個人螢幕，且支援藍芽無線音源傳輸，並有多項嶄新的機上服務品，包含A330neo專屬木質調機上香氛、星宇獨家Bar Home機上特調，以及全新風味的一街咖啡，讓旅客在航程中享受到全面升級的高品質五感體驗。