台灣第一位中醫博士林昭庚，為首位獲得中研院院士殊榮的中醫藥學者，彰化鄉親都與有榮焉，秀水鄉長林英嘉臉書貼文「賀！秀水之光」，彰中高中也訂於25日舉辦慶祝茶會，邀請林昭庚返回母校，並點數彰中創校80周年，培育出3位傑出校友當選中央研究院士。

秀水鄉長林英嘉表示，林昭庚博士是秀水鄉金陵村人，也是陝西國小校友會長、傑出校友，是少見土生土長、沒有喝過洋墨水的博士，首創全球通用的針灸安全深度，並揪出世界衛生組織（WHO）標準穴位圖5處錯誤，嘉惠不少患者，特別貼文慶賀，「感謝您為中醫藥學的付出」。

彰中也指出，林昭庚從彰化鄉下出身，自幼苦讀苦學，彰化高中畢業，進入中國醫藥學院中醫系，後續就讀中國醫藥學院中國醫學研究所碩、博士，訂於7月25日下午3點在彰中中興樓三樓資優中心會議室，辦理林昭庚教授榮膺中研院院士慶祝茶會。

彰中表示，培育出的畢業校友中有三位當選中央研究院院士，第一位2002年李羅權院士、第二位2006年范良世院士，第三位是2022年中央研究院近日公布新科名單中生命科學組院士，台灣第一位中醫博士林昭庚，中央研究院第一位本土中醫新科院士。

小英之友會總會長陳永昌和前彰化縣社會處黃淑娟也張貼參加他當選中央研究院第33屆院士的慶祝茶會，表示對如此傑出的好友為榮，對他的待人處事更是敬佩。

彰化市長林世賢也在臉書貼文，「我的表哥我們以您為榮」，並指出中國醫藥大學講座教授林昭庚獲世界衛生組織（WHO）邀請，參加上月在瑞士日內瓦總部召開的第140屆執行委員會議，發表「針灸列入緊急救援醫療之應用」演講，是台灣退出聯合國後，第一位也是唯一獲邀出席WHO會議的貴賓並發表主題演講的學者。