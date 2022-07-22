俄烏戰爭爆發後，台灣提供烏克蘭學生來台留學或研習，目前已有27位烏克蘭學生抵達台灣就讀，行政院長蘇貞昌今天上午與行政院接見烏克蘭在台學生時表示，戰爭是對和平秩序的最大破壞，台灣與烏克蘭有相同處境，都有野蠻的鄰居，因此台灣願意出最大的力量支持烏克蘭。

蘇貞昌今天接見在國立勤益科技大學、國立台灣科技大學、國立陽明交通大學、大同大學、東海大學、慈濟大學等6所大學求學的烏克蘭學生及校長。

教育部長潘文忠表示，俄烏戰爭爆發以來，許多烏克蘭學者與學生到波蘭避難，波蘭科學院今年3月向台灣傳達烏克蘭學生求學意願，因此教育部提供與中央研究院籌組單一窗口，並將相關訊息傳達給國內各大學，提供281個名額讓烏克蘭學生來台灣留學或研習，目前已有27位烏克蘭學生抵達台灣就讀，除學雜費全免，也提供全面生活照顧等措施。

就讀東海大學付怡安（Anna Fursyk）代表烏克蘭學生致詞時表示，烏克蘭正經歷21世紀不該發生的事情，戰爭帶來創傷跟破壞，感謝台灣在烏克蘭困難時候伸出援手，提供全額獎學金協助烏克蘭學生，台灣人的支持對烏克蘭人非常重要。

蘇貞昌致詞表示，台灣與烏克蘭一樣認同和平、人權、自由，且兩國皆有歷史、文化、愛好和平自由的國家，但不幸鄰國都是很強大的強權國家，企圖侵略他國，烏克蘭正遭遇俄羅斯侵略，中國則是不斷派軍機、軍艦擾台。

蘇貞昌說，戰爭破壞和平秩序，也妨害經濟繁榮與民眾生活，因此戰爭發生後，台灣捐助烏克蘭與周遭國家超過4500萬美金、600噸醫療物資、物品，希望表達台灣對戰爭的關懷。

蘇貞昌還準備伴手禮送給烏克蘭學生，包括芒果乾、鳳梨酥、太陽餅、珍珠奶茶別針等台灣特色小吃及小物作為伴手禮，並致贈每人一台iPad。