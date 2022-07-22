特斯拉受到上海廠停工及供應鏈混亂等衝擊，第二季獲利雖季減30％，仍優於市場預期，加上執行長馬斯克釋出樂觀評論，周四（21日）股價噴漲近10%。外媒分析表示，特斯拉「放空」投資人回補空單，推升股價驚天大漲，估空軍1天慘賠10億美元（約台幣300億元），可能面臨「軋空地獄」，預估短線軋空行情會持續延燒。

特斯拉20日盤後公布第二季營收年增42％至169億美元，每股盈餘（EPS）達2.27美元，季減30%、年增 57%，優於分析師預估值1.81美元。

馬斯克在財報電話會議上表示，特斯拉柏林廠 6 月單周產量超過 1000 輛，德州新廠在未來幾個月也可望達到每周逾1000 輛的生產目標。

由於特斯拉第二季獲利優預期，長期交車展望不變，激勵21日股價飆漲9.78%、收815.12美元，從6月低點以來已上漲30%。不過今年跌幅仍有22.8%。

Business Insider報導，分析公司S3 Partners發表最新報告顯示，馬斯克在財報會議發表樂觀看法，特斯拉空軍可能面臨「軋空地獄」。據S3統計，特斯拉是全球遭放空最高的股票，目前空頭部位衝上185億美元；此外，特斯拉同時是受對沖基金青睞第九大做多股票，隨著做空投資人急於回補股票，也有助於推動軋空氣勢。

S3 Partner預測性分析常務董事Ihor Dusaniwsky指出，特斯拉21日股價大漲，推估空軍1天遭受10億美元的帳上損失，他說，放空者突然面臨巨額損失，因此趕緊回補空單，預測軋空行情將延燒。

Dusaniwsky說，放空回補，加上避險基金加碼做多，可望扭轉特斯拉今年以來疲弱的股價走勢。