基隆市警察局新任局長張樹德（圖右）22日甫上任，市長林右昌（圖左）便指示四個方向，並希望張樹德能做好九合一選舉前的相關工作。（張志康攝）

原基隆市警察局長劉耀欽16日退休後，基隆市警察局22日舉行新任局長交接儀式，由原台南市警察局副局長張樹德接任。警政署副署長劉柏良到場監交，基隆市長林右昌提示新任局長四項重要工作，包括治安、交通、毒品及電玩取締，並強調年底的九合一選舉看來很激烈，期許張樹德在最短時間內拿出成績。

新任基隆市警察局長張樹德22日到任，交接儀式由警政署副署長劉柏良監交，包括市長林右昌、立委蔡適應、副議長林沛祥、基隆地院院長李麗玲、基隆地檢署檢察長余麗貞等各界都到場觀禮。

林右昌在致詞中，除肯定劉耀欽到任近一年的成績表現外，也提出張樹德未來工作的四個方向，包括治安、交通、毒品及電玩取締。劉柏良致詞時也表示，目前警政署的工作方向與基隆市相彷，包括了槍械、幫派、詐欺、毒品等四項重點，透過中央與地方的密切合作，相信張樹德會發揮得更好。

張樹德表示，由於九合一選舉將於年底登場，他目前最重要的工作是帶領團隊，淨化選前治安、查察賄選，防治金錢暴力介入選舉、查處假消息、防止境外資金滲透。也將配合警政署嚴查網路詐騙及打擊不法，深信在林右昌的領導下，讓基隆治安平穩、交通順暢，圓滿完成九合一選舉。

張樹德學經歷相當完整，他中央警察大學刑事警察學系第48期畢業，又榮獲國立中正大學戰略與國際事務研究所碩士學位。他曾任台南市警察局分局長，新竹縣政府警察局督察長、嘉義市警察局督察長，彰化縣政府警察局副局長，後升任保二總隊主任秘書、副總隊長，嘉義市政府警察局局長、台南市警察局副局長。