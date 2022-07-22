50歲以上第四劑開打 王必勝最新說明 12:552022/07/22 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 50歲以上族群今（22日）起開放施打第四劑疫苗，只要打完第三劑滿5個月（150天）即可預約施打，疫苗預約狀況為何？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。 名家觀點》沐穹：美國議員打「台灣牌」越發激烈 5歲以下幼兒打不打疫苗？專家列4點：有迫切性 花旗台灣 奪兩雜誌最佳投資銀行 #50歲以上 #第四劑 #開打 #王必勝 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 眾語謙言》通膨下的台灣現象（鄞楷謙、陳立基） 12:002022/07/22 海納百川 台灣風訓跨國服務 拿下日本合約 04:102022/07/22 財經要聞 賴清德籲大陸理解台灣善意 搭起新交流 04:102022/07/22 政治要聞 台灣晶片若斷貨 美將陷嚴重衰退 04:102022/07/22 財經要聞 歐洲副議長：洽簽投資協定 提升駐台層級 04:102022/07/22 政治要聞 「三個更充分」 促進兩岸善意螺旋 04:102022/07/22 時論廣場 習拜會 有望10天內舉行 04:102022/07/22 財經要聞 日本新版防衛白皮書出爐 記載台灣頁數倍增 12:122022/07/22 國際 烏克蘭27學生來台讀書「學費全免」 蘇贈iPad稱：處境相同 12:492022/07/22 政治 台灣工銀、日盛國際租賃將合併 04:102022/07/22 金融．稅務 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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