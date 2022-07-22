大陸觀察者網22日報導，日本防衛省綜合幕僚監部7月21日發布中國海軍艦艇動向稱，日本海上自衛隊當天0時（北京時間20日23時）觀察到一艘中國海軍815型電子偵察船（舷號795）從東海穿過與那國島和台灣島之間海域，向南駛入太平洋。通報稱，對於中國海軍活動，日本自衛隊緊急出動戰機、艦艇進行情報蒐集和警戒監視。

共同社報導，據防衛省稱，這艘情報蒐集艦21日凌晨0點前後，在釣魚台群島（日本稱尖閣諸島）的魚釣島西北約160公里處，向南航行，之後駛向太平洋。

據統計，中國海軍軍艦南下進入太平洋時通常會多取道附近的宮古海峽，而與那國島距離台灣宜蘭僅110公里，選擇通過此處海域情況並不多見。

去年4月30日，日防衛省就曾通報，中國海軍054A型導彈護衛艦濱州號（515艦）經經沖繩本島和宮古島之間宮古海峽南下，進入太平洋，然後朝著與那國島以西方向行駛。並於5月1日，從那國島和台灣島之間海域北上駛入東海。