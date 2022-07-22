生活動手做，英文隨口說。（嘉和國小提供／廖志晃南投真）

南投縣南投市嘉和國小，今年暑假申請教育部夏日樂學計畫，將原有的特色課程再深入、活化，辦理英語營及科學營，讓小朋友們在暑假時，可以沉浸在快樂而充實的學習環境中。

嘉和國小校長吳崑檳指出，夏日樂學計畫由教育部提供學校經費內辦理營隊，為了讓孩子們在暑假持續規律學習，使學習成為習慣，學習不中斷並且活化教學，嘉和國小特別規畫英語營及科學營。

學務主任蕭國平說，雙語政策的推展與科普生活是未來教育主流，為使嘉和國小學生能夠具有明日公民應有素養，學校利用暑期安排英語、科學、扯鈴等多項主題營隊，希望在既有的學習基礎上，建立學生善用假日進行深究的永續學習模式，使假日生活更富涵意義。

英語營係由英語教學團隊，結合時下流行的桌遊及各種生活情境，讓學童在操作中習於使用英文，落實情境下共學。

科學營則透過各種實驗、觀察與踏查，使學童能夠理解並培養生活即科學的理性態度，提升學生的學習涵養。

吳崑檳表示，學校每年暑假都會舉辦營隊，今年持續結合夏日樂學計畫，另外，也安排閱讀、扯鈴、田徑、影音資訊製作、品德主題等相關營隊課程。協請專業師資指導孩子實作，成果斐然。透過這幾年觀察，發現暑期能有此多面向的實作學習，減少學習成果因放假而造成的中斷落差，亦能在團體生活中持續薰陶好品德，營造自主探索、互動共學、群體共好的多元展能學習氛圍。