The Body Shop 【雪絨花 漾顏奇肌 密集系列】。（The Body Shop提供）

綠色保養品牌The Body Shop 美體小舖，自1976年創立以來，對於環境友善向來不遺餘力，是全球率先第一個實施「社區公平交易」的美妝品牌，全系列商品植萃純素，90％以上是天然成分，95％以上來自於社區公平交易，進而協助弱勢女性經濟獨立，鼓勵女性相信自己、勇敢追夢。

2019年The Body Shop 美體小舖正式獲得Ｂ型企業認證，成為B型企業中女性創業最大的美妝品牌，2022年獲得B型企業全球前5％「對世界最好」環境面項大獎，在深耕永續環保部分，備受全球肯定。其實，早在1988年The Body Shop 美體小舖即率先在台灣推動空瓶回收計畫，當時連環保署都還沒開始進行資源回收，推動迄今已經33年，回收空瓶總量超過3000座101大樓，預計2025年達成

100％使用回收包材，每年將省下20萬公斤的垃圾。此外，全商品使用可被環境生物分解的成分，不對海洋造成污染，持續降低對地球的負擔。

生長在3000公尺瑞士阿爾卑斯山上的雪絨花，為了對抗嚴酷的生長環境，卻仍能茁壯綻放無畏挑戰，其自我保護和修復的特性，種種特質都與鍾瑶個性不謀而合。The Body Shop更以有機種植、手工採摘，在尊重阿爾卑斯山的生物多樣性之下，堅持生產優質的天然保養品。

The Body Shop 美體小舖「雪絨花 漾顏奇肌」系列使用全新永續環保包裝，全面使用可回收玻璃、塑膠，以及不過度包裝的無外盒包裝，將每一筆消費之於地球的負擔降至最低。