台南台鋼獵鷹在2022 T1選秀會選進谷毛唯嘉、韓杰諭兩位即戰力新秀後，22日宣布簽下具有豐富國手資歷的中鋒吳岱豪，沙場經歷豐富的籃球浪人，將落腳台南台鋼獵鷹，續寫他的傳奇。

生涯先後在SBL超級籃球聯賽、中國CBA以及PLG等聯賽效力過，現年37歲的吳岱豪對於這次加盟T1台鋼獵鷹表示，「台鋼獵鷹組成年輕，希望可以帶著過去的收穫在這裡創造新的可能，也能證明自己。」問及他對自己接下來在台鋼獵鷹表現的自我要求和期望，他也展現十足的企圖心說：「下一季台鋼獵鷹不好惹了！」

台灣男籃「黃金世代」班底之一的吳岱豪，是國內極少數優質長人，在得到吳岱豪加盟後，台鋼獵鷹大內線、高度和本土球員戰力如虎添翼，同時也會是球隊最信賴的本土內線戰力。

吳岱豪上個賽季在PLG新竹攻城獅場均上場9分鐘，可以貢獻1.5分、1.5籃板，台鋼獵鷹在下個賽季目標衝擊季後賽，今年季外連續補進多位好手，加上補進選秀大物谷毛唯嘉、韓杰諭，即將補進經驗和戰力兼具的吳岱豪，將為台鋼獵鷹由年輕球員組成的球隊增添季後賽本錢。