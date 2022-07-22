今（22）日是關聖帝君的聖誕，許多宮廟的祝壽活動，於前一晚就展開；位在台北巿松江路的行天宮，通宵讓信眾前來參拜賀壽外，上午舉行的「三步一跪禮」，吸引上千名信眾一同參加，在三聲木魚及一聲銅磬引領下，每一腳步及跪拜，都表達對關聖帝君的感謝，有阿嬤雖然腳不靈活，卻也堅持跪拜，叫人看的好感動。

一年一度的關聖帝君聖誕，對台灣來說，非常重要的節日，因為關聖帝君也是武財神，信眾非常的多，而且是各行各業都有，尤其是想求正財事業的人，更是虔誠。

在台灣供奉關聖帝君，絕對以行天宮為首，因此，每年聖誕活動，都會湧入上千的信眾，因此，在前一天晚上，行天宮就通宵讓信眾來祝壽，果然，昨天夜裡的行天宮，燈火通明，熱鬧十足，大家買了壽桃壽麵前來駕壽。

而早上所舉行的三步一跪禮，則是許多信眾，以三步一跪的方式來扣謝聖恩，早上八點不到，就有信眾在排隊，他們說，每年都一定會來參加，感謝關聖帝君的恩澤，除了壽禮外，跪拜更是用心的感謝，因為短短的三步一跪禮之間，更能領悟生命的珍貴，以及謙卑的力量。

圖說：參加「三步一跪禮」的信眾，都會得到有關聖帝君加持的祝福禮。

也有信徒用另外一種方式，來為關聖帝君賀壽，那就是分享壽桃、壽麵、素食餐點等，他們每年都準備上百份的餐點，提供給前來參拜的人，信眾說，多年來，全家感受到關聖帝君的恩澤，讓他們事業順利，全家平安，而這份喜悅與感動，無法用言語表達，就決定分享食物，讓大家一同感受神威。

圖說：「三步一跪禮」是信眾們對於關聖帝君最誠心的感動與感謝。