Oribe呈獻全新香水系列 邀請大家一同走進未知，芳蹤尋夢。（Oribe提供）

自 2008 年品牌創立，香氛一直是 Oribe 體驗中重要的一環，而廣受讚譽的蔚藍海岸(Côte d’Azur)香氛更成為其高效護髮系列的標誌。

蔚藍海岸(Côte d’Azur)香味貫穿整個系列——讓秀髮整天散發怡人香氣。隨著品牌繼續構想其香氛之旅，Oribe近期推出香水系列，除蔚藍海岸(Côte d’Azur)標誌性香氛外，更增添花城香谷(Valley of Flowers)和綠漠沙丘(Desertland)兩款新香氛，成就品牌繚繞芬芳之路。

每款香水都能喚起一種獨特的情緒，體現香水各自的身份與個性。 香水系列將使用者帶入夢幻般的目的地，激發不同且特殊的感官體驗， 這三種中性香味組合在一起，構成了現代香水衣櫥。Oribe Hair Care 總裁兼創辦人 Daniel Kaner 表示：「Oribe 非常專注每一個細節，而香氣是整個體驗中極其重要的一部分。隨著我們從頭髮護理延伸至生活態度，香氛會繼續成為我們研發一切的核心。」為調製新香水，Oribe 與參與調製經典香氛蔚藍海岸的調香公司再度合作，延續 Oribe的香氛之旅。