台灣之光！扭轉罕病童早逝命運 台大基因治療獲歐洲EMA上市許可

「芳香族L-胺基酸脫羧基酶缺乏症 （AADC）」是先天基因缺損，導致多巴胺無法被製造的罕見疾病，每3萬名新生兒就有1名AADC個案。罹患AADC的病童，約在1、2歲就會無法成長，多在2～5歲死亡，有些人到了8歲仍得躺在床上，無法動彈。台大醫院2010年起推動AADC治療治療計畫，將病毒載體注射到腦部，幫助製造多巴胺，一次性注射即可維持逾10年的效果，全球尚無其他治療方式。相關基因治療已技轉給美國PTC Therapeutics藥廠，近期獲歐洲藥品管理局 （EMA）上市許可。

AADC 缺乏症是一種遺傳性罕見疾病，通常在嬰兒早期出現症狀，導致嚴重的發展遲緩、動眼危象、低張力及四肢運動異常、自律神經系統失調、睡眠問題、及情緒障礙等。此疾病可能在兒童時期即因併發症導致死亡。它是由於 AADC基因發生變異所引起，該酵素缺乏將導致多巴胺及血清素的缺乏，而這些物質對大腦和神經系統的正常功能至關重要。

台大醫院小兒部暨基因醫學部教授胡務亮表示，AADC的病童約從1、2歲開始就無法成長，加上會有吞嚥問題，很多在2～5歲就會過世。除非提供非常強烈的支持，否則存活相當困難。根據台大醫院新生兒篩檢統計，台灣約每3萬人中有1名個案。

此基因治療先是於2010年由台大醫院基因醫學部提出「AADC治療計畫」，並陸續獲得AADC缺乏症病友會、罕見疾病基金會、長榮集團張榮發總裁及生技醫藥國家型科技計畫（NRPB）的支持贊助，後於2015年與美國Agilis Biotherapeutics簽署產學合作技術轉移計畫完成技轉，該公司也在2018年被PTC Therapeutics併購。

在AADC的治療上，台大團隊採基因治療，利用病毒載體將帶有功能的AADC基因，透過外科手術及立體定位的方式，注射到人體腦部基底核的核殼位置。這是全球首個成功的腦部基因療法，台大2010年完成全世界第1例的治療後，至今成功治療30例個案，患者治療後症狀減輕，運動功能都有明顯的改善，目前全球尚無其他治療方式。相關治療成果已發表於《Science Translational Medicine》、《The Lancet Child ＆ Adolescent Health》等期刊。

歐洲EMA於7月20日核准這項基因治療藥物Upstaza的上市許可。胡務亮表示，這項治療為1次性治療，注射1次即可停用口服藥，根據治療經驗，最早的個案效果已維持10年以上，而猴子的實驗則已維持超過15年。目前台灣的臨床試驗已結束，美國FDA已要求推動銜接性臨床試驗，未來還會有一些名額，但是不會非常多，國內的病童若要治療，得等待藥廠在台申請上市許可。