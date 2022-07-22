淡水公設通檢今經過新北市都市計畫委員會會議審議通過，民眾以領回55％為原則分回，可建築土地進行開發，預計8月提送內政部部都委會審議，未來藉由公辦市地重劃辦理整體開發，朝加速還地於民的政策目標，除保障民眾權益外，同時取得地區發展所需公共設施用地，以提升地區居住環境品質。

城鄉局長黃國峰表示，為保障公共設施用地保留地地主權益及解決因徵購費用高昂、資金籌措困難等因素，致都市計畫公共設施保留地長期未取得的問題，新北市政府專案啟動新北市都市計畫公共設施保留地專案通盤檢討，並採分階段方式辦理。

淡水公設通檢自2020年2月6日起辦理公開展覽30日，歷經7次市都委會專案小組審議、會勘及多次跨局處工作會議，現經市都委會審議通過，預計8月提送內政部都委會審議。

淡水公設通檢考量公共設施的服務半徑、機關使用需求及財務負擔，以公辦市地重劃方式辦理整體開發規畫，民眾以領回55％為原則分回，可建築土地進行開發。

審議過程中，另考量地方希望保留綠二用地作滬尾砲台公園部分及藍天市場市一用地，調整方案剔除本次整體開發範圍，維持原計畫；本次變更實際興闢取得的公共設施用地共約7.60公頃，其中配合地區生態環境劃設公園、公園兼供兒童遊樂場用地、綠地、廣場等開放性公共設施，共約3.81公頃，以提升地區居住環境品質。