藝人林志穎開特斯拉自撞橋墩 轎車燒成火球、父子受傷送醫

藝人林志穎今(22日)傳出在桃園市中正北路發生車禍，當時他正開著一台白色特斯拉，不慎撞上橋墩起火，幸好路過民眾見義勇為將林志穎拉出，才將林志穎不至於遭到火吻。稍早媒體訪問到林志穎弟弟林志鑫，他看到照片後證實那台是林志穎的車沒錯，「他都開這台車」，經紀人也回應了林志穎目前情況。

被譽為賽車達人的林志穎平時除了愛開賽車外，也喜歡收集各種車種，今年初他發文宣布購進特斯拉，寫下：「17吋大銀幕，觸覺反饋Yoke，方向盤，換檔改在銀幕上，後座的小銀幕很可愛，X的後座更加的舒適了，整體操作的速度真的快，期待1020馬力 0-100km 2.1秒的加速」。

林志穎相當喜愛開電動車。（圖／翻攝自林志穎 Jimmy Lin臉書）

追求速度感的林志穎，今年3月再度發文，說：「一步一步挑戰成功，電車新紀錄，New record 1:54.952」，引來粉絲稱讚不已。未料，今傳出他稍早駕駛白色特斯拉時在桃園發生車禍，整輛車撞上橋墩並竄出火焰，熱心民眾將他和家人拉出車外後，目前已經送往醫院急救，傷勢不明。

林志穎年初曾分享入手電動車的照片。（圖／翻攝自林志穎 Jimmy Lin臉書）

對此，林志穎經紀人回應：「謝謝各位關心，林志穎父子目前在醫院觀察中，有進一步消息會再回覆。」林志穎的弟弟林志鑫則證實是哥哥出車禍，兩人昨天還一同到工地勘驗，未料今出了大意外，據《快點TV》報導，他表示看了照片確實是哥哥的車，其他不方便多談，正急忙趕往醫院了解哥哥傷勢。