從2019年7月22日，首批25檔股票啟動交易後大陸科創板正式開市，截至今（22）日已正式運作滿3周年，達到支持大陸科技企業發展效果。據上交所官網統計到7月20日止，科創板上市公司家數已達到437家、總市值來到5.5兆元（人民幣，下同），流通市值達到2.2兆元，平均本益比為45.91倍，已成為A股首發上市的主力陣地。

以今年上半年來看，科創板共發行上市53檔新股，占A股上半年首次公開發行並上市總金額的37％。按融資額計算，科創板以1155.5億元居首，超過滬深主機板的1063.8億元。

清華大學五道口金融學院副院長田軒表示，科創板聚焦於服務國家科技創新產業，對於企業價值評估、政策的幫扶、資產導向等方面更聚焦。作為大陸資本市場改革的「試驗田」，科創板進行一系列的制度創新。從資料顯示，科創板成立3年以來，大陸企業上市從受理申請到完成註冊的平均用時約為8個月，審核週期大幅縮短。

據《經濟參考報》報導，科創板運行3年以來，也匯聚一批在新一代資訊技術、生物醫藥、高端裝備製造等行業各產業鏈環節、多應用場景的創新企業。

從行業分佈看，截至今年6月底，科創板上市公司主要分佈於新一代資訊技術共147家、佔比34.1％；生物醫藥93家、佔比21.6％；高端裝備97家、佔比22.5％；新材料39家、佔比9％，以及節能環保31家、佔比7.2％與24家新能源24家企業、佔比5.6％。