生技展下週即將開幕，生醫股開始暖身，股王藥華藥(6446)站上520元，漲幅逼近4%；眼科設備個股明達醫(6527)飆鎖漲停55.4元、晉弘(6796)漲幅4%；東生華(8432)專利訴訟連勝2國際藥廠，股價鎖在漲停板43.6元；保瑞(6472)、美時(1795)漲幅在6~7%不等。

明達醫最大代工客戶訂單轉強，6月營收年增逾6成，目前ODM營收超過2成、OBM營收占比將近兩成，累計約5成，另外醫療耗材占比約1成、其他則是OEM。現在各業務表現穩定，法人預期，明達醫下半年營運表現可望優於上半年度。今年原本計劃推出的新產品磨片機(含掃光機)則因原物料飆漲，推廣期將會延後。

學名藥廠東生華的新複方降血脂新藥Cretrol專利訴訟案，二審勝訴。去年底已由衛服部核發藥證的新複方新藥Cretrol，為市場上Statin類的複合型降血脂藥品，透過帶給病人更好的服藥順從性，能提供過去治療中仍無法達到治療目標的高血脂病人一個新的選擇，以有效控制高血脂的狀況，預估每年能造福3萬名左右的高血脂患者。