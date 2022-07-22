苗栗縣泰安鄉司馬限林道的「二本松Balihun砲台」遺址，經提報爭取登錄為苗栗縣的有形文化資產，縣府文化觀光局今天舉辦公聽會，向民眾解說砲台始末，同時聽取建議。

苗栗縣政府文化觀光局今天於雪霸國家公園管理處汶水遊客中心辦理「二本松Balihun砲台」提報登錄有形文化資產公聽會，由苗栗縣有形文化資產審議委員解說砲台始末及有形文化資產登錄基準。

文化觀光局提供新聞資料表示，「二本松Balihun砲台」位在苗栗縣泰安鄉司馬限林道（苗61縣道）15.3公里處，砲台的存在，在歷史上是大安溪北勢群泰雅族祖先捍衛土地家園、傳統文化的象徵。以紀念大安溪泰雅族北勢群泰雅先人，呈現泰雅族祖先犧牲的真實故事。

文化觀光局長林彥甫表示，史蹟文化資產的登錄涉及地理空間指認、歷史觀點詮釋與解讀等議題，與其他類型文化資產比較，處理起來相對複雜，本縣目前尚未有史蹟文化資產的登錄，此次希望透過這場公聽會，讓大眾對於苗栗縣的有形文化有更深一步的認識、強化文化資產與在地居民的歷史連結。（編輯：張芷瑄）1110722