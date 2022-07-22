吳東亮：南山是健康的公司 升息環境對保險公司有利

工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮22日指出，南山人壽是一家經營健康的公司，主要是會計處理讓其淨值有些受傷，但是整體而言升息還對壽險公司還是有利。

吳東亮22日在出席精浚科技記者會活動，會後接受媒體採訪時表達近期壽險公司淨值大幅減損的看法時做了上述表示。

吳東亮指出，南山人壽公布第1季獲利還有300多億元，RBC還有300％以上，是很健康的公司，大概是因為會計處理使其淨值有些受傷，但是還在忍受範圍之內。

對於整體壽險公司而言，吳東亮認為，這主要還是與會計制度有關，目前壽險公允評價只看資產，讓壽險公司有「未實現虧損」，只是在帳上；但是如果IFRS17，是資產與負債一起看，現在在升息的趨勢之下，說不定淨值還會增加。

吳東亮表示，升息環境對保險公司對保險公司，但看這段期間大家要怎麼小心，未來看怎麼與新會計制度接軌，大家就會更清楚就不用過度恐慌。