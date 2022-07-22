受到南山淨值大縮水衝擊，潤泰集團旗下的潤泰全（2915）及潤泰新（9945）苦吞2根跌停，不過，隨著證交所對禿鷹宣戰消息傳出，潤泰雙雄今（22）日股價打開跌停，潤泰全更與寶成攜手翻揚，而潤泰新則爆歷史天量，呈現多空交戰格局。

潤泰新今天到11點45分時，成交量已超過9萬張大量，超過前一次，即1997年6月27日當天股價收23.1元大漲4.05％時，爆出的82,811張天量，估計今天潤泰新成交量極有可能突破10萬張天量。

外資昨天已趁潤泰新第2根跌停時，默默吃下1,496張，占總成交量6,913張的21.64％，自營商則小幅調節458張，今天潤泰新股價開，最低來到54.5元、跌幅近達8％，盤中伴隨著潤泰全翻揚上漲，也一度翻紅小漲，但多維持在平盤下。

潤泰全今天型午盤時成交量也明顯放大至3萬張以上，也是歷史罕見大量，較前一天的8,692張翻了2倍多的量能，今天股價除了開盤小跌外，隨即就爬升至平盤上，多維持在1～2％的漲幅。三大法人連4日買超共3,260張。

寶成昨天爆量下殺，三大法人昨天合計賣超8,416張因市場漸回歸理性，且因受到南山影響程度最小，今天股價大漲超過3％。