美國前國防部長艾斯培日前表示美國的「一中政策」現在沒有用了、應要遠離「戰略模糊」，也建議台灣提升國防預算、增加不對稱戰力、男女皆兵等論點；東華大學教授施正鋒表示，外來的和尚未必會念經，更何況是花錢請來的；花錢當冤大頭事小，國家安全大事不能任於予取予求，聽聽就好。

施正鋒在臉書指出，所謂美國的「一中政策」是華府與北京建交以來一貫的立場，具體而言，中國宣稱「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部份，而中國唯一的合法政府是中華人民共和國」，明白表示在『上海公報』、『建交公報』、及『八一七公報』。

他說，美國對於這樣的說法一向虛與委蛇，自來只願意含混表達「認知到」（acknowledge），講白話就是「我知道了」、「不要囉唆」，大家心照不宣、恐怕繼續逼問下去就要翻臉了，彼此暫且相安無事。

他指出，後面沒有說出口的是，要是中國對台灣出兵，美國是否會派兵馳援？這也就是所謂的「戰略模糊」，究竟是否合宜，美國自然有其背後的國家利益考量。

他說，當年美國在冷戰時期決定結合中國對抗蘇聯，也就是結合次要敵人打擊主要敵人的聯合陣線，雙方無意針對台灣主權對決，相當程度是一種維持現狀的理解。至於台灣，美國透過『台灣關係法』彌補良心不安，片面保證提供防衛性武器。

他指出，中國近年來軍艦、軍機不斷繞著台灣演習，然而也心知肚明，台灣人不願意被共產黨統治、絕對會奮力抗拒外來侵略，武力犯台勢必付出相當代價，偷雞不著蝕把米，不要說二次大戰躲過盟軍的寶島可能滿目蒼夷，連中共政權也可能動盪不安而垮台。

他認為，更何況，中國領導人習近平正面臨二十大，除非美國藉端生事，在這個節骨眼看不出有節外生枝的必要性。

他說，由俄烏戰爭的經驗來看，美國儘管無意正面對抗俄羅斯、明言不會出兵，拉幫結派、鳴鼓而攻之可也，明顯可以看出是利用烏克蘭來拖垮北極熊。如果以同樣的邏輯，台灣當然會希望美國公開表態，一旦中國悍然出兵攻台、絕對不會坐視而出兵捍衛台灣。

他說，從印太戰略、到四方會談，東亞版的北約組織隱然成形，位於東海與南海之間的台灣海峽是重心所在。然而，劍指中國，台灣儼然是美中抗衡的引爆點，不能不冷靜思考，如此戰略調整是否真的有利。

他認為，拜登上台，戰略、戰術不知是否改弦更張，忽然強調不對稱作戰，究竟具體內容為何，迄今不能有清楚的說明，難免讓人感覺是否民主黨政府上台，背後有不同的軍火商說客壓力，連近年來臣服外交部的國防部無法接受。