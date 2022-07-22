位於新北市中和區左岸重劃區內的光之公園於今年3月正式啟用，在地議員張維倩表示，雖然已經成功爭取兒童遊戲場部分，但目前供予青壯年、銀髮族的設施仍有缺乏狀況，故於今（22）日邀集各方單位前往現場會勘，建請增建體健設施，盼能打造青銀樂居的活力城市。
光之公園於今年3月啟用，附屬設施較少，張維倩接獲陳情後，向中和區公所爭取設置兒童遊戲場，由於光之公園腹地不足，因此最後將旁邊閒置空間納入，讓兒童遊戲場的範圍擴大，確保遊具能夠有足夠的安全空間。
針對青壯年需求，張維倩今日也再度邀集中和區公所、在地里長候選人前往光之公園會勘，她表示，大左岸社區雖有多個公園，但皆缺乏長輩喜愛的體健設施，因此向區公所建請，於光之公園增建，盼能打造青銀樂居的活力城市。
另外，張維倩也說，接獲不少家長反映，安邦公園的兒童遊戲區設施年代已久，有待改善，故於上周邀請連城里里長林仁凱以及周邊里長等人，一同前往會勘，討論遊戲場的設置，預計將原先遊戲場向南邊拓寬3公尺、西邊拓寬5公尺，讓空間更寬裕。
張維倩透露，安邦公園未來將進駐大型共融式溜滑梯、攀爬網、搖搖馬、蹺蹺板，和孩子們最愛的盪鞦韆，並鋪上可愛動物造型的無縫地墊，增添童趣氣息，預計耗資400萬元改造，年內完工。
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